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«Освобождённая Беларусь». Кто командовал танком, которыйпервым освобождал Минск?

03.07.2018 08:57 — Разное | ОНТ  
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Кто командовал танком, который первым освобождал Минск? Сколько залпов дала Москва в честь освобождения белорусской столицы? Подробности в нашей рубрике «Беларусь Освобождённая».

Смотрите подробности видеоролике.

 
Теги: Минск
 
 
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​Кто командовал танком, который первым освобождал Минск? Сколько залпов дала Москва в честь освобождения белорусской столицы? Подробности в нашей рубрике...
 
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