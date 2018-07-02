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«Освобождённая Беларусь». Кто командовал танком, которыйпервым освобождал Минск?
Кто командовал танком, который первым освобождал Минск? Сколько залпов дала Москва в честь освобождения белорусской столицы? Подробности в нашей рубрике «Беларусь Освобождённая».
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Кто командовал танком, который первым освобождал Минск? Сколько залпов дала Москва в честь освобождения белорусской столицы? Подробности в нашей рубрике...
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