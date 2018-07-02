Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс «Тростенец»

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетил мемориальный комплекс «Тростенец», где состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.



Главы государств по пути к мемориальному кладбищу «Благовщина» — месту проведения митинга-реквиема — прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь. В окнах этих «вагонов» были видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышались звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики.

В ходе выступления на митинге-реквиеме глава белорусского государства объявил минуту молчания.

О важности помнить уроки истории говорили президенты Германии и Австрии, другие высокие гости. Озвучено послание Президента Польши Анджея Дуды.

Вниманию участников мероприятия был представлен музыкальный эпизод «Минута памяти и скорби», символизирующий память о жертвах фашистских палачей и призыв не допустить повторения ужасов войны. Прозвучали также стихи и музыка в исполнении сводного ансамбля скрипачей. В завершение в небо были выпущены белые голуби, а Президент Беларуси и высокие гости возложили цветы к памятной плите мемориального кладбища «Благовщина».





«Тростенец» — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти «Освенцим», «Майданек» и «Треблинка». В «Тростенце» погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в «Тростенце» оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран. 8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса «Тростенец». Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал «Тростенец» должен стать объектом общеевропейского значения. Мемориальный комплекс объединяет места массового уничтожения людей немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны: лагерь смерти с одноименным названием «Тростенец», урочище Шашковка (крематорий яма-печь), урочище Благовщина (34 братские могилы). Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру «Врата памяти» открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. При строительстве второй очереди объекта благоустроено мемориальное кладбище «Благовщина». 25 июня 2018 года там состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства.

belta.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс «Тростенец» Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом...