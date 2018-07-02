Мусорщик нашёл чудом выжившего котёнка в своём грузовике

Майкл Кабрера, водитель грузовика компании Waste Management, которая занимается вывозом и переработкой мусора в штате Калифорния, обнаружил котёнка в коробке в своём грузовике.

Мужчина заканчивал свою смену и после разгрузки проверял грузовик, чтобы мусора внутри не осталось. Он заметил картонную коробку, которая зацепилась за решётку уплотнительного механизма.

Водитель заглянул внутрь неё и обнаружил там живого и невредимого, совсем маленького котёнка, у которого ещё пуповина не засохла. Не известно, как котёнок оказался в коробке. Майкл понял, что малышу повезло, ведь коробка с котёнком чудом не пострадала, когда уплотнительный механизм несколько раз плющил мусор в грузовике, а она ещё и застряла там. Если бы коробка ушла на завод вместе с другим мусором, то попала бы в сортировку, а потом в измельчитель.

Мужчина сразу же поехал с котёнком в ближайший приют для животных El Cajon Animal Shelter. Ведь Майкл ничего не знал о том, как выхаживать таких маленьких котят. Там ветеринары сказали ему, что состояние котёнка не очень хорошее, но они вылечат его.

В приюте малыша кормили молоком из бутылочки и создали необходимые условия, а Майкл каждый день навещал своего найдёныша, которого назвал Уильям.

Когда котёнок достаточно подрос, Майкл взял его к себе. Мужчина уверен, что им суждено было быть вместе.