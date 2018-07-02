День Независимости – самый важный государственный праздник

3 июля – особая дата для каждого белоруса. 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён Минск. И та битва за столицу стала решающей в судьбе всего народа.

Сегодня мы отмечаем самый важный государственный праздник – День Независимости. Это день памяти о подвиге солдат-освободителей, благодарности всем, кто подарил нам мир.

И – гордости за свою страну. Всех белорусов с праздником поздравил Президент.

В поздравлении говорится: «Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать её будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать её богаче и краше», – отметил Александр Лукашенко.