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День Независимости – самый важный государственный праздник

03.07.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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3 июля – особая дата для каждого белоруса. 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён Минск. И та битва за столицу стала решающей в судьбе всего народа.

Сегодня мы отмечаем самый важный государственный праздник – День Независимости. Это день памяти о подвиге солдат-освободителей, благодарности всем, кто подарил нам мир.

И – гордости за свою страну. Всех белорусов с праздником поздравил Президент. 

В поздравлении говорится: «Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг – хранить память о Великом Подвиге, передавать её будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать её богаче и краше», – отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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​3 июля – особая дата для каждого белоруса. 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков был освобождён Минск. И та битва за столицу стала решающейв судьбе всего...
 
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