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«Поздравления». С Днём Независимости белорусов сегодня поздравляют политики, спортсмены, артисты.
«Поздравления». С Днём Независимости белорусов сегодня поздравляют политики, спортсмены, артисты.
Это люди, благодаря которым, нашу страну знают во всём мире. Подробности смотрите в видеосюжете.
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«Поздравления». С Днём Независимости белорусов сегодня поздравляют политики, спортсмены, артисты.
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