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Гулянья под живой аккомпанемент и прогулка на воздушном шаре: как отметят День Независимости в Гродно?
Новости Беларуси. Малая родина с высоты птичьего полета. Так можно обозначить тематику Дня Независимости в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник расширит границы до самого неба – если погода улучшится, всех желающих прокатят на воздушном шаре. А уже на земле встретят с национальным колоритом.
Девушкам студенты-парикмахеры заплетут косы с лентой-вышиванкой. Будет работать караоке с песнями о Беларуси, а еще у всех гостей праздника появится уникальная возможность отправить открытку на свою малую родину.
Галина Буро, СТВ:
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Гулянья под живой аккомпанемент и прогулка на воздушном шаре: как отметят День Независимости в Гродно?
Новости Беларуси. Малая родина с высоты птичьего полета. Так можно обозначить тематику Дня Независимости в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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