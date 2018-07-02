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В ожидании главного праздника страны. Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Символ национальной гордости, дань героизму и стойкости народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Он совпадает с очередной годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Эпицентром торжеств по традиции станет Минск. Основные площадки развернутся у обелиска «Минск – город герой».
Начнутся торжества с военного парада на проспекте Машерова. К слову, в 2018 году в нем впервые примет участие и рота почетного караула Китая. В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь примет парад и выступит с речью Александр Лукашенко. Здесь же, возле стелы «Минск – город герой» уже вечером пройдет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе».
Виктория Ходосок, СТВ:
Накануне праздника в городе провели ночные репетиции. Что касается техники, в параде примут участие не только суперсовременные образцы вооружений, но и внушительные ретро-машины. Всего 250 единиц боевой техники. Затем – мастер-класс от умельцев высшего пилотажа. В небе откроют колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага.
А уже после – премьера от роты почетного караула. «Белые перчатки» представят новые элементы, которые практически в режиме нон-стоп репетировали несколько месяцев. Финальная часть – театрализованное шествие «Мой родны кут». Главная тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидит настоящий парад населенных пунктов.
Виктория Ходосок:
Будет на что посмотреть и в районах города. Так, в Лошицком парке накануне проведут памятный велопробег. А вот праздничное утро около «Чижовка-Арены» начнется со спортивного блока. На старт выйдут лыжероллеры. Их маршрут от километра до пяти. Зрелищными станут и уличные гонки на автомобилях. Здесь же пройдет впервые и выставка электромобилей.
Для тех, кто хочет увидеть все и везде, не придется брать деньги на такси. Позаботились о том, чтобы отдыхающие смогли довольно поздно добраться домой. В Минске продлят работу общественного транспорта. Метро будет открыто с 5 утра до половины второго ночи. Вечерняя кульминация праздника, конечно, салют. Начнется действо в 11 вечера. Но прежде, вся страна вместе, по традиции, споет гимн. А вот огненные залпы будут запускать – после – из шести точек Минска. Продлится красочное воздушное шоу 10 минут.
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В ожидании главного праздника страны. Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Символ национальной гордости, дань героизму и стойкости народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 июля Беларусь отмечает День...
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