Авиация готова к вылету

В эти минуты готовится к вылету и авиация.С аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся 40 самолётов и вертолётов. Правда, погода сегодня дождливая.

Съёмочная группа наблюдает за последними приготовлениями к параду. И судя по тому, как неспешно летчики натирают до блеска приборные панели в своих самолётах и вертолётах, к самой зрелищной части Дня Независимости они, несомненно, готовы на все сто. И готовились они больше месяца. Все отработано до автоматизма. Воздушные суда будут пилотировать лучшие авиаторы. Это настоящие асы, которым под силу самые сложные задачи. И мы не раз были свидетелями того, как ювелирно белорусские летчики совершают посадку на небольших участках автодорог. Итак, боевые машины на исходной. И уже менее чем через два часа с аэродрома в Мачулищах в небо поднимутся 40 самолётов и вертолётов. На что способны боевые самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении в белорусской армии, расскажут прямо во время парада. Кстати, вместе с нашим эшелоном в небе над столицей – уже в пятый раз –пролетят и коллеги из России. Лететь будут довольно низко – на высоте 250 метров, поэтому все боевые машины можно будет хорошенько рассмотреть. Как, собственно, салют и яркий дымовой шлейф в цветах белорусского флага.

Смотрите подробности в видеосюжете.