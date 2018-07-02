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В центре Минска уже всё готово к параду
В центре Минска уже всё готово к параду. По улице Машерова пройдут пешие расчёты, техника победы и лучшие образцы современного вооружения
А в небо поднимется военная и гражданская авиация. Готовились военные несколько месяцев, чтобы сегодня показать свою мощь и оборонительную силу.
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В центре Минска уже всё готово к параду. По улице Машерова пройдут пешие расчёты, техника победы и лучшие образцы современного вооружения
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