Стали известны детали гибели белоруса в горах Новой Зеландии

Об этом сообщает новозеландское издание Stuff.





Белорус Павел Позняк, живший в Окленде, и украинец Михаил Степура, живший в Лоуэ-Хат, погибли в ноябре 2016-го в южной части парка Уайрарапа.





Позняку было 32 года, Степуре – 39 лет. Они отправились на хребет Тараруа 19 ноября. А двое суток спустя были найдены менее чем в километре от лагеря Альфа-Хат.





Как рассказал следователь Тим Скотт, и белорус и украинец были физически подготовленными, а у Позняка имелся значительный опыт путешествий. Но никто из них ранее не был в парке.





По словам Скотта, туристы были неплохо экипированы и взяли с собой много пищи и спальные мешки. Однако был ряд важных вещей, которые у них отсутствовали.





Не было спасательных одеял, водонепроницаемых чехлов для спальных мешков, а также средств связи, за исключением мобильного телефона.





У Павла и Михаила отсутствовали карты, компас, фонарь или аварийные маяки и экипировка, способная защитить голову и тело от влаги и холода.





Куртки, которые имели при себе белорус и украинец, по словам полицейских, «можно было использовать, чтобы в дождь за полчаса сбегать в магазин», пояснил Скотт.





«Эти пуховики были явно недостаточны в тех погодных условиях, во время которых Павел и Михаил отправлялись в свой поход», – добавил следователь.





Хребет Тараруа известен своей переменчивой погодой, сильным ветром и дождем, сказал он.





«Не имея опыта путешествий по парку, мужчины, возможно, не отдавали отчета в том, что им придется провести несколько часов на открытой местности до того, как добраться до Альфа-Хат», – отметил Скотт.





По его словам, Павел и Михаил фотографировались во время похода, и снимки показывают, что они позировали при очень сильном ветре.





Полицейский, знающий местность, оценил, что с места, где были сделаны фото, до лагеря туристам надо было идти еще 8 часов. Другой сказал, что им надо было в тот момент повернуть назад или хотя бы срезать путь до Альфа-Хат.





Но Павел и Михаил не сделали этого, двигаясь в плохую погоду в неподходящей одежде практически 8 часов. «Чем дальше они шли, тем хуже становилось их положение», – сказал Скотт.





При отсутствии фонарей последнюю часть дистанции им надо было двигаться в темноте.





Жена Позняка позвонила в службу спасения 20 ноября, когда муж не прилетел назад в Окленд, как ожидалось, и после этого началась поисково-спасательная операция.



