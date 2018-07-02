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Кике Санчес Флорес — основной кандидат на пост главного тренера сборной Испании
Бывший главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес является основным кандидатом на пост коуча сборной Испании, сообщает sport.es.
Напомним, уступив в 1/8 финала чемпионата мира сборной России (1:1, пенальти — 3:4), испанская команда выбыла из турнира. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) связывалась с Флоресом еще за два дня до начала первенства планеты, когда был уволен Хулен Лопетеги, до того, как Фернандо Йерро возглавил сборную.
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Бывший главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес является основным кандидатом на пост коуча сборной Испании, сообщает sport.es.
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