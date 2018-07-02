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Пара из Беларуси отравилась угарным газом во Львове: девушка умерла, парень — в больнице
22-летняя туристка из Беларуси умерла от отравления угарным газом во Львове в понедельник, 2 июля. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на представителя Львовского городского совета.
Трагедия случилась в центре города в частной квартире на ул. Клепаровской, 12.
Также госпитализирован из-за отравления угарным газом 21-летний гражданин Беларуси, который находился в той же квартире.
Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
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22-летняя туристка из Беларуси умерла от отравления угарным газом во Львове в понедельник, 2 июля. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на представителя...
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