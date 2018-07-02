﻿ В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе

03.07.2018 09:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В этом году Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе. Поэтому группа шведских культурных деятелей собирается создать собственную версию самой престижной награды в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Нобелевскую премию по литературе решили отменить после того, как в мае были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон. Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей. В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это.

Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии. В шведской прессе начались столкновения между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе этого года.

В ответ более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую Академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская.
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе. Поэтому группа шведских культурных деятелей собирается создать собственную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скрипаля травили Новичком двое: они давно в России - The Sun
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика