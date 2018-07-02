В Швеции вместо Нобелевской вручат новую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе решили отменить после того, как в мае были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон. Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей. В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это.





Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии. В шведской прессе начались столкновения между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе этого года.





В ответ более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую Академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская.