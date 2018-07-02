Скрипаля травили Новичком двое: они давно в России - The Sun

"Считается, что расследование сосредоточено на, по крайней мере, двух ключевых "представляющих интерес личностях", которые почти наверняка тесно связаны с Россией. Правоохранители полагают, что они покинули Британию на следующее утро после заказанного Кремлем покушения на убийство", - говорится в сообщении.





Как пишет издание, теперь эти двое "находятся в России под защитой президента Владимира Путина".





Скотленд-Ярд считает расследование одним из крупнейших и сложных для контрразведки. Были проанализированы более 4000 часов записей с камер наблюдения.





После убийства в Лондоне экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году британские правоохранители назвали (по их версии) виновных - Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Москва отказала Лондону в экстрадиции этих двоих, сами же они все отрицают.





4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.





Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".