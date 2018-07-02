Беларусь отмечает главный государственный праздник

С 1991-го до 1996 года наша страна отмечала День Независимости 27 июля — в день принятия Декларации о государственном суверенитете БССР. В 1996 году в стране прошел республиканский референдум, на котором было принято решение о переносе празднования на 3 июля. Выбор именно этой даты глубоко символичен для главного праздника белорусской государственности. Таким образом, Беларусь — единственная из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.





3 июля в нашей стране официально объявлен выходным. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. Например, в столице — военный парад с участием техники и авиации. По его завершении в разных уголках города начинаются праздничные гулянья, которые увенчиваются красочным фейерверком и республиканской акцией «Споем гимн вместе!». К этой акции присоединяется большинство городов Беларуси.





Насыщенная программа празднования запланирована и во всех областных центрах, а также в ряде крупных населенных пунктов страны. Там пройдут парады, митинги-реквиемы, торжественные собрания, концерты с участием творческих коллективов и звезд отечественной эстрады, спортивные соревнования, различные мастер-классы, акции, игровые программы.





КСТАТИ





Несколько городов нашей страны именно 3 июля празднуют еще и День города. Среди них Дзержинск, Березино, Вилейка, Копыль, Клецк, Логойск.