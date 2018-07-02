﻿ За хранение разбитого авто с просроченным ТО на общих парковках ГАИ Гомеля грозит эвакуацией и выставлением счета владельцу. 21.by
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За хранение разбитого авто с просроченным ТО на общих парковках ГАИ Гомеля грозит эвакуацией и выставлением счета владельцу

03.07.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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Госавтоинспекция Гомельщины напомнила жителям области о том, что транспортные средства с повреждениями, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении, а также у которых срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении просрочен на полгода и более и которые не поддерживаются в надлежащем состоянии, допускающем возможность их участия в дорожном движении, запрещено размещать вне охраняемых мест для хранения. Иными словами, они должны храниться в гаражах или на охраняемых стоянках.

Если такой автомобиль находится вне специально выделенных мест в течение трех календарных дней, местный исполнительный орган вправе отбуксировать его на охраняемую стоянку. Расходы за эвакуацию и хранение в таком случае возмещать придется собственнику или владельцу машины. Если в течение трех месяцев не поступит требование о возврате транспортного средства, по решению суда оно может быть передано в собственность административно-территориальной единицы и утилизировано, пишет Деловой Гомель.

Как сообщили в отделе ГАИ МОБ ОВД Гомельского райисполкома, при снятии с учета транспортных средств, подлежащих выбраковке, собственник обязан сдать в регистрационное подразделение ГАИ свидетельство о регистрации, сертификат о прохождении технического осмотра и регистрационные знаки. В этом случае транспортное средство для осмотра ГАИ может не представляться.

 
Теги: Гомель
 
 
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Госавтоинспекция Гомельщины напомнила жителям области о том, что транспортные средства с повреждениями, при наличии которых запрещено участие в дорожном...
 
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