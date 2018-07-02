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Все живы: в Таиланде после 10 дней поисков спасатели обнаружили пропавших в пещере школьников
Школьная футбольная команда в составе 12 мальчиков от 11 до 16 лет и своего футбольного тренера после занятий отправились в горный парк и забрались в пещеру.
Начавшиеся ливни затопили вход в пещеру и отрезали группе путь для возвращения. Инцидент произошел в Кхао Луанг в северной таиландской провинции Чианг Рай. В результате операции 2 июля спасатели обнаружили всех живыми и невредимыми. В пещере школьники провели почти 10 суток. Подробности происшествия уточняются.
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Школьная футбольная команда в составе 12 мальчиков от 11 до 16 лет и своего футбольного тренера после занятий отправились в горный парк и забрались в пещеру.
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