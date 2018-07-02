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Беларусь выпускает беспилотный БелАЗ
Беларусь намерена выпустить карьерный самосвал БелАЗ, который сможет перемещаться без водителя.
Об этом рассказал посол нашей страны в России Игорь Петришенко в интервью РИА "Новости".
— К производству беспилотных самосвалов-роботов готов белорусский автогигант БелАЗ. Первый беспилотный карьерный самосвал грузоподъёмностью 130 тонн практически готов и скоро "выедет в свет", — цитирует посла агентство.
Благодаря системам GPS/ГЛОНАСС самосвал в новой концепции сможет двигаться к местам погрузки и разгрузки полностью автоматически. А оптико-электронная система позволит БелАЗу работать в любое время суток и при любых погодных условиях. Новые возможности спецтехники помогут минимизировать риски для человека в местах со сложной добычей полезных ископаемых.
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Беларусь намерена выпустить карьерный самосвал БелАЗ, который сможет перемещаться без водителя.
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