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Поход на парад в День Независимости – особенная традиция для многих белорусских семей

03.07.2018 09:58 — Разное | ОНТ  
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Свою работу  начинает выездная студия ОНТ, расположенная над проспектом Победителей. Оттуда будем наблюдать за тем, как проходят главные события дня, и проводить интервью с людьми, которыми гордится страна. На прямой связи с нами корреспондент Анна Волковец.

– Доброе утро, коллеги! С праздником! И первое, что хочется отметить – это особенность дня Независимости Республики Беларусь. Время показывает, что праздник проходит ярко и грандиозно при любой погоде. Уверена, что сегодняшний день снова станет этому подтверждением. Проведём его вместе. Рядом со мной многодетная семья Пономаренко, для которой поход на парад в День независимости – особенная традиция.

Подробности смотрите в видеоролике.

Трибуны практически заполнены. До начала парада остаётся меньше часа. Нас ждёт действо во время, которого каждый может снова прочувствовать особенную гордость за красивую, уверенную в себе и своём будущем Беларусь. И благодарность за то, что сегодня мы живём в свободной стране и по праву 3 июля поздравляем друг друга с праздником Независимости.

 
 
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Свою работу  начинает выездная студия ОНТ, расположенная над проспектом Победителей. Оттуда будем наблюдать за тем, как проходят главные события дня, и проводить...
 
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