Плей-офф мундиаля: в СНГ горячо поддерживают российских футболистов

На московском стадионе «Лужники» продолжается матч за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Сейчас идет середина второго тайма. Пока ничья, счет 1:1. За россиян болеют в Москве, Санкт-Петербурге и в Северной Осетии – на родине главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Поддерживают россиян и в странах СНГ. В частности, активно за соседей болеют белорусы. Подробности смотрите в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».