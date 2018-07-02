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Плей-офф мундиаля: в СНГ горячо поддерживают российских футболистов
03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На московском стадионе «Лужники» продолжается матч за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Сейчас идет середина второго тайма. Пока ничья, счет 1:1. За россиян болеют в Москве,
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В Москве идет матч сборных России и Испании. Россиян поддерживают россиян в странах СНГ. В частности, активно за соседей болеют белорусы.
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