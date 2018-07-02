Компания Samsung представила новое поколение телевизоров серии Frame, которые заключены в рамы различных цветов. Таким образом, панели превращаются в обычные картины на стене. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.





Специальный арт-режим помогает замаскировать телевизоры в интерьере благодаря предустановленным заставкам из разнообразных картин и фотографий.

Список заставок постоянно обновляется. Кроме того, пользователи могут загрузить собственные снимки. Благодаря датчикам движения и освещения новые телевизоры Frame автоматически регулируют яркость панелей в зависимости от окружающего освещения и времени суток.

В линейке Frame 2018 года есть модели с экранами диагональю в 55 и 65 дюймов. В телевизионном режиме они выступают обычными 4K-панелями с поддержкой HDR10+. В наличии также фирменный ассистент Bixby и набор интеллектуальных функций, уже присутствующих в QLED-телевизорах компании нынешнего года.

Телевизоры Frame заключены в магнитные рамы различных цветов. В этом году производитель предлагает выбор из черных, белых и бежевых вариантов. В наличии также рама цвета «грецкий орех». Для подключения используется один малозаметный кабель. Крепление выполнено так, чтобы ТВ вплотную прилегал к стене.

Телевизор с дисплеем диагональю в 55 дюймов оценивается в 1999 долларов. Модель с экраном на 65 дюймов стоит 2799 долларов.

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