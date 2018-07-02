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Международная федерация хоккея сообщила об изменениях в правилах
ИИХФ выпустила книгу правил, которая будет действовать в течение ближайших четырех лет начиная с сезона-2018/19.
Основные изменения таковы:
— вратарская площадь в соревнованиях под эгидой ИИХФ будет изменена в соответствии с правилами НХЛ;
— тренерский штаб и персонал команды смогут использовать планшеты на скамейке;
— смягчено правило по голам, забитым в сдвинутые ворота. Гол будет засчитан, если колышки ворот хотя бы частично находятся в углублениях, когда шайба пересекает линию ворот;
— помеха вратарю добавлена в список критериев на взятие видеопросмотра после заброшенной шайбы;
— вратари будут наказываться штрафом за прижатие шайбы в случаях, когда у них есть возможность продолжить игру;
— запоздалые силовые приёмы после того, как игрок расстался с шайбой и находится в уязвимой позиции, будут наказываться малым или большим штрафом;
— силовой приём на игроке до того, как он принял шайбу, будет наказываться штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой;
— пересмотрены определения для классификации травм.
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ИИХФ выпустила книгу правил, которая будет действовать в течение ближайших четырех лет начиная с сезона-2018/19.
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