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Международная федерация хоккея сообщила об изменениях в правилах

03.07.2018 09:57 — Разное | Tut.by  
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ИИХФ выпустила книгу правил, которая будет действовать в течение ближайших четырех лет начиная с сезона-2018/19.

Основные изменения таковы:

— вратарская площадь в соревнованиях под эгидой ИИХФ будет изменена в соответствии с правилами НХЛ;

— тренерский штаб и персонал команды смогут использовать планшеты на скамейке;

— смягчено правило по голам, забитым в сдвинутые ворота. Гол будет засчитан, если колышки ворот хотя бы частично находятся в углублениях, когда шайба пересекает линию ворот;

— помеха вратарю добавлена в список критериев на взятие видеопросмотра после заброшенной шайбы;

— вратари будут наказываться штрафом за прижатие шайбы в случаях, когда у них есть возможность продолжить игру;

— запоздалые силовые приёмы после того, как игрок расстался с шайбой и находится в уязвимой позиции, будут наказываться малым или большим штрафом;

— силовой приём на игроке до того, как он принял шайбу, будет наказываться штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой;

— пересмотрены определения для классификации травм.

 
 
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ИИХФ выпустила книгу правил, которая будет действовать в течение ближайших четырех лет начиная с сезона-2018/19.
 
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