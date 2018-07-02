В Минске стартовал парад в честь Дня независимости

Сегодня Беларусь отмечает большой государственный праздник. Дата историческая, и связана она с освобождением Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. Традиционно, по всей стране проходят масштабные гуляния, а в начале дня, как правило, военный парад, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Мероприятие началось через полчаса здесь, у стелы Минск-город-герой на проспекте Победителей. На почетных местах – ветераны. Принимать парад будет президент, верховный главнокомандующий Александр Лукашенко. Посмотреть зрелище прибыли руководители дипмиссий, многочисленные гости из разных стран.

В параде примут участие четыре тысячи военнослужащих, двести пятьдесят единиц техники. По длине колонна растянется на 3 километра. Украшением пешей колонны впервые станут девушки. Почти 200 представительниц сил спецопераций, Военной академии, ВВС и войск ПВО пройдут «коробкой» по проспекту.

Примут участие в параде российский солдаты. Это уже традиция. Также торжественным шагом по проспекту пройдет отряд почетного караула армии Китая. Это и сухопутные войска, и воздушные, и военно-морские силы.



Конечно, будет и механизированная колонна. В авангарде – легендарный танк Т-34. За ним поедут бронеавтомобили, артиллерийские и зенитные установки, ракетные комплексы. А в небо после поднимутся железные машины. Вертолеты Ми-8, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25. Авиапарад продлится 7 минут. Дополнится общая картина массовым театрализованным представлением, в котором задействуют тысячи человек.