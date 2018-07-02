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В Минске стартовал парад в честь Дня независимости
03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сегодня Беларусь отмечает большой государственный праздник. Дата историческая, и связана она с освобождением Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. Традиционно, по всей стране проходят масштабные гуляния, а в начале дня, как правило, военный парад, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Мероприятие началось через полчаса здесь, у стелы Минск-город-герой на проспекте Победителей. На почетных местах – ветераны. Принимать парад будет президент, верховный главнокомандующий Александр Лукашенко. Посмотреть зрелище прибыли руководители дипмиссий, многочисленные гости из разных стран.
В параде примут участие четыре тысячи военнослужащих, двести пятьдесят единиц техники. По длине колонна растянется на 3 километра. Украшением пешей колонны впервые станут девушки. Почти 200 представительниц сил спецопераций, Военной академии, ВВС и войск ПВО пройдут «коробкой» по проспекту.
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Принимать парад будет президент, верховный главнокомандующий Александр Лукашенко.
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