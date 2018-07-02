ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами (Дополняется)

03.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами (Дополняется)

Миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что сегодня на планете по-прежнему неспокойно: в военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди, до сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия.

Александр Лукашенко отметил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. «И эта инициатива заслужила высокую оценку», — сказал он.

«Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой — нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада», — сказал глава государства.

 

Лукашенко: День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси

«Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник — День Независимости. Этот день по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем воедино слились священные для каждого из нас понятия — Свобода и Независимость», — сказал глава государства.
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Плей-офф мундиаля: в СНГ горячо поддерживают российских футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика