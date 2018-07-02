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Татьяна ДУДКО: «Считаю эту награду командной»

03.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Татьяна ДУДКО: «Считаю эту награду командной»

От Дня Республики ведет отсчет трудового стажа в сфере журналистики главный редактор «Воранаўскай газеты» Татьяна Павловна Дудко. Днем позже, в 2011 году, она была назначена на эту должность, став первой женщиной-редактором в 75-летней истории районного издания.

В интересную, но очень непростую творческую профессию педагог по образованию пришла с почти двадцатилетним опытом работы учителем и методистом. Перед руководителем стояли серьезные и новые для нее задачи по подготовке медийного продукта. Это требовало от Татьяны Павловны ответственности не только за организацию информационного наполнения и выпуска газеты, но и умения рационально распоряжаться редакционным бюджетом. Все эти годы принимать управленческие и творческие решения ей помогают образованность, начитанность, инициативность, настойчивость. Насколько действия грамотны и профессиональны, можно судить по результатам работы учреждения. Под руководством Татьяны Павловны «Воранаўская газета» вышла на новый уровень. Газета стала отличаться глубиной разработки публикуемых материалов, жанровым разнообразием. Улучшилась верстка и оформление печатного издания, постоянно обновляются и актуализируются рубрики. С 2016 года учреждение вышло на самоокупаемость  и работает с прибылью. Темп роста доходов в сравнении с 2014 годом увеличился на 154,5 %.


Татьяна ДУДКО: «Считаю эту награду командной»

Из года в год улучшается материально-техническая база учреждения. Четвертый год коллектив трудится в новом административном здании, где для сотрудников созданы комфортные условия. Выросло доверие подписчиков к районному изданию, что позволяет на протяжении пяти лет удерживать тираж газеты в пределах пяти тысяч экземпляров. Насыщенность тысячи человек общим разовым тиражом «Воранаўскай газеты» в 2017 году составила 198 экземпляров при областном показателе 110.  

В деловой доброжелательной атмосфере, созданной руководителем,  успешно работает редакционный коллектив. По итогам работы за 2014 год учреждение заняло первое место в областном соревновании среди СМИ в своей подгруппе, в 2016 году трудовой коллектив был занесен на районную Доску Почета. «Воранаўская газета» неоднократно признавалась победителем различных творческих конкурсов. Более двадцати побед на счету коллектива за последние семь лет. Среди них — успешное участие в Национальном конкурсе печатных средств массовой информации «Золотая Литера». В 2017 и 2018 годах творчество журналистов удостоено дипломов лауреата и лауреата Гран-при.


Татьяна ДУДКО: «Считаю эту награду командной»

— Безусловно, воспринимаю свою награду как признание успеха всего нашего коллектива. Главное в любом деле — не стоять на месте, идти вперед, искать новые направления, — убеждена Татьяна Павловна. — Для журналиста, который по-настоящему ответственно относится к своим обязан-ностям, выкладывается полностью, работа становится не просто частью жизни, а ее образом. Признательна каждому члену своего коллектива за напряженные будни, за понимание, желание совершенствоваться и работать в команде. Награда обязывает ко многому, поэтому результаты обязательно будут.


Татьяна ДУДКО: «Считаю эту награду командной»

 
 
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От Дня Республики ведет отсчет трудового стажа в сфере журналистики главный редактор «Воранаўскай газеты» Татьяна Павловна Дудко. Днем позже, в 2011 году, она была...
 
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