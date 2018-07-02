Наш земляк Иван Иванович Куровский — сегодня единственный на Гродненщине полный кавалер ордена Трудовой Славы





Иван Иванович родился через два дня после начала Великой Отечественной войны —летом 1941 года. Семья жила в деревне Городно Осовского сельсовета Радунского района Барановичской области. И сегодня, спустя 77 лет, он ходит по улицам своей родной деревеньки — ныне агрогородка Погородно Вороновского района Гродненской области. После окончания семи классов Оссовской школы, как и многие в то время, учился в Вороновском училище механизации сельского хозяйства по специальности «тракторист-машинист». Этой профессии Куровский посвятил не один десяток своей биографии.







С 1960 года, до службы в армии, трудился трактористом в совхозе «Дворищи» Лидского района. А после, с 1964-го, — почти тридцать пять лет механизатором, звеньевым механизированного звена по выращиванию зерновых, картофеля, элитных семян трав на производственном участке «Конюхи» совхоза «Погородно». Хозяйство под руководством Героя Социалистического Труда А.Г. Журавлева долгие годы удерживал позиции лидера в районе. Совхоз тогда гремел в области, был первым в районе: больше всего производили мяса, молока, зерна, добивались самых высоких урожаев картофеля. Люди того поколения не знали слово «халтура», они были воспитаны на традициях предков, своей вере, которая ставит впереди всего труд.







Первый свой орден — Трудовой Славы III степени — И.И. Куровский получил в 1975 году. Вручали в клубе на общем собрании. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1979 года Иван Иванович награжден орденом Трудовой Славы II степени. Вот выдержки передовицы районной газеты «Ленинское знамя» за 1984 год: «…Четверть века с усердием и рачительностью, с чувством ответственности настоящего коммуниста украшает землю богатыми плодами своего труда, получает высокие урожаи зерна и картофеля тракторист экспериментальной базы «Погородно» Вороновского района И.И. Куровский», «…член парткома хозяйства, секретарь цеховой партийной организации, деятельный депутат Погородненского сельского Совета…», «…Первым на Гродненщине полным кавалером ордена Трудовой Славы стал механизатор И.И. Куровский…»

— Летом это было, в самый разгар работ, — вспоминает Иван Иванович. — Директор сказал: «Иванович, брейся, мойся, завтра поедешь в Минск орден получать». Мужчина вспоминает, как после награждения подошел к нему первый секретарь Гродненского обкома партии Л.Г. Клецков, обнял, поцеловал и сказал: «Это, брат, не то, что мне звезду — раз и повесили (Клецков был Героем Социалистического Труда), ты пятнадцать лет шел, чтобы получить три ордена». На вопрос, за что все-таки отметили его такими высокими наградами, пенсионер показывает свои большие, натруженные, так и не отмытые добела руки: «За работу!»











Всю жизнь надежным тылом Ивану Ивановичу была супруга Бернарда Брониславовна, такая же сельская труженица. Профессия механизатора полюбилась старшему сыну Ивану. Он работает в том же хозяйстве, что и отец. Да и младший Иосиф своим трудом приносит пользу малой родине.