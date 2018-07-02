Воды не будет до 17.00, это связано с необходимостью проведения работ, для жителей во дворах установили специальные бочки, из которых можно набрать жидкость для технических нужд.



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Бресте остался без воды - люди набирают её из бочек " alt="Микрорайон Лагуна в Бресте остался без воды - люди набирают её из бочек ">



Это новый микрорайон Лагуна в городе Бресте, где продолжается строительство, и подобные неудобства - вынужденная мера.