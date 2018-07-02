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Микрорайон Лагуна в Бресте остался без воды - люди набирают её из бочек
03.07.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Воды не будет до 17.00, это связано с необходимостью проведения работ, для жителей во дворах установили специальные бочки, из которых можно набрать жидкость для технических нужд.
Бресте остался без воды - люди набирают её из бочек " alt="Микрорайон Лагуна в Бресте остался без воды - люди набирают её из бочек ">
Это новый микрорайон Лагуна в городе Бресте, где продолжается строительство, и подобные неудобства - вынужденная мера.
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Воды не будет до 17.00, это связано с необходимостью проведения работ, для жителей во дворах установили специальные бочки, из которых можно набрать жидкость для...
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