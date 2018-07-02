В деревне Скоки под Брестом перевернулся автомобиль

Это уже третий случай за последние дни - и опять ДТП с переворачиванием транспортного средства.



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Обстоятельства выясяются, по информации очевидцев ДТП произошло в д. Скоки недалеко от Бреста.



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ДТП произошло на ул. Мира.