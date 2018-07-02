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В деревне Скоки под Брестом перевернулся автомобиль
03.07.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Это уже третий случай за последние дни - и опять ДТП с переворачиванием транспортного средства.
Обстоятельства выясяются, по информации очевидцев ДТП произошло в д. Скоки недалеко от Бреста.
ДТП произошло на ул. Мира.
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Это уже третий случай за последние дни - и опять ДТП с переворачиванием транспортного средства. Обстоятельства выясяются, по информации очевидцев ДТП произошло в...
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