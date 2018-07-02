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В деревне Скоки под Брестом перевернулся автомобиль

03.07.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Это уже третий случай за последние дни - и опять ДТП с переворачиванием транспортного средства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56901.php

В деревне Скоки под Брестом перевернулся автомобиль

Обстоятельства выясяются, по информации очевидцев ДТП произошло в д. Скоки недалеко от Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56901.php

В деревне Скоки под Брестом перевернулся автомобиль

ДТП произошло на ул. Мира.

 
Теги: Брест
 
 
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Это уже третий случай за последние дни - и опять ДТП с переворачиванием транспортного средства. Обстоятельства выясяются, по информации очевидцев ДТП произошло в...
 
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