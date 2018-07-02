Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», – говорится поздравительной телеграмме.

Путин выразил Лукашенко признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в Минске, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Кроме того, президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.