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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля. 

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», – говорится поздравительной телеграмме. 

Путин выразил Лукашенко признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в Минске, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов. 

Кроме того, президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.  

Напомним, 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. В Минске пройдет военный парад, также состоится театрализованное представление, массовые гулянья и вечером ожидается салют. 



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Теги: Минск
 
 
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Глава российского государства направил президенту Беларуси поздравительную телеграмму.
 
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