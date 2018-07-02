ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гребцы из Беларуси победили на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ

03.07.2018 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Гребцы из Беларуси победили на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ
БЕЛТА

Белорусские спортсмены завоевали 15 наград, из которых 8 – высшего достоинства. Две золотые медали на счету Инны Савчук, которая в соревнованиях среди юниоров победила в гребле на байдарке на 500 м и 200 м. 

Гребцы из Беларуси победили на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ Белорусские гребцы завоевали девять наград на чемпионате Европы в Сербии

Двукратными чемпионами Европы среди юниоров также стали байдарочники Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые победили на дистанции 1000 м в двойке, а затем в составе квартета вместе с Антоном Новаком и Евгением Лябиком выиграли решающий заезд на 500 м, сообщает БЕЛТА.

В каноэ-двойке победителями среди атлетов до 23-х лет стали Надежда Макарченко и Ольга Климова (заезд на 500 м.). Ольга Климова также взяла «золото» в заезде каноэ-одиночек на 200 м. 

В чемпионате Европы приняли участие более тысячи спортсменов из 35 стран. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первенство завершилось в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре. Наши соотечественники расположились на первом месте медального зачета.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске стартовал парад в честь Дня независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика