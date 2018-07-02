Гребцы из Беларуси победили на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ

Белорусские спортсмены завоевали 15 наград, из которых 8 – высшего достоинства. Две золотые медали на счету Инны Савчук, которая в соревнованиях среди юниоров победила в гребле на байдарке на 500 м и 200 м.

Двукратными чемпионами Европы среди юниоров также стали байдарочники Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые победили на дистанции 1000 м в двойке, а затем в составе квартета вместе с Антоном Новаком и Евгением Лябиком выиграли решающий заезд на 500 м, сообщает БЕЛТА .

В каноэ-двойке победителями среди атлетов до 23-х лет стали Надежда Макарченко и Ольга Климова (заезд на 500 м.). Ольга Климова также взяла «золото» в заезде каноэ-одиночек на 200 м.

В чемпионате Европы приняли участие более тысячи спортсменов из 35 стран.