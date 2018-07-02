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День Независимости под дождём. Фото

03.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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День Независимости под дождём. Фото

Вторник, 3 июля. С утра работники организаций идут с цветами к месту проведения митинга на мемориальном комплексе.

В центре города начали работать торговые точки, разворачиваются выставочные палатки, к праздничному концерту готовится сцена. Тем временем ближе к 10 часам, когда начинается основная программа праздника, пошёл мелкий дождь. 

Дожди ожидаются в течение всего дня, и в городе немноголюдно. Многие случчане, очевидно, просто спешат по своим делам и не собираются принимать участие в праздновании. 

День Независимости под дождём. Фото

День Независимости под дождём. Фото

День Независимости под дождём. Фото

День Независимости под дождём. Фото

День Независимости под дождём. Фото

День Независимости под дождём. Фото

Материал обновляется


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В центре города начали работать торговые точки, разворачиваются выставочные палатки, к праздничному концерту готовится сцена. Тем временем ближе к 10 часам...
 
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