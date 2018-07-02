|
День Независимости под дождём. Фото
03.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Вторник, 3 июля. С утра работники организаций идут с цветами к месту проведения митинга на мемориальном комплексе.
В центре города начали работать торговые точки, разворачиваются выставочные палатки, к праздничному концерту готовится сцена. Тем временем ближе к 10 часам, когда начинается основная программа праздника, пошёл мелкий дождь.
Дожди ожидаются в течение всего дня, и в городе немноголюдно. Многие случчане, очевидно, просто спешат по своим делам и не собираются принимать участие в праздновании.
Материал обновляется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре города начали работать торговые точки, разворачиваются выставочные палатки, к праздничному концерту готовится сцена. Тем временем ближе к 10 часам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)