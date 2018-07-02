Уважаемые ивьевчане! С Днем Независимости Республики Беларусь!

Александр Иванович БУЛАК, председатель Ивьевского районного исполнительного комитета:





Уважаемые ивьевчане и гости нашего города! Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 74-годовщиной со дня освобождения нашей земли от немецко-фашистских захватчиков.

В истории любого народа существуют вехи, определяющие его судьбу, его будущее, события, которые на протяжении веков останутся святыми для каждого человека. Для жителей Беларуси таким днем является 3 июля – День освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В этот день доблестные советские воины освободили столицу нашей Родины – город Минск, положив начало отсчету новой истории белорусского народа, вернув людям долгожданный мир.

Этот праздник воплощает в себе историческую преемственность и выбор самостоятельного пути развития страны, основанного на принципах справедливости, заботы о людях, социально-политической стабильности и многовекторной внешней политики.

За годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Наша страна стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своем будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей.

Не меркнет слава отцов и дедов, отстоявших в жестокой схватке с врагом свободу и независимость Родины.

Нет ближе и родней земли, чем та, где родился и вырос, где видны плоды твоего труда. И я с благодарностью обращаюсь к вам, труженики Ивьевского края, за огромный вклад в развитие народнохозяйственного комплекса.

Ивье становится уютным и комфортным для проживания районным центром, соответствующим современным требованиям.

Мы гордимся нашими учениками, молодежью, которые успешно выступают на республиканских и международных олимпиадах, смело конкурируют Всамых престижных научных и творческих конкурсах, крупнейших спортивных турнирах. За их успехами – талантливые педагоги.

Я уверен, что наши совместные усилия будут вознаграждены доброй памятью наследников – наших детей и внуков.

В этот праздничный день от всей души желаю вам любви к Родине, уверенности в собственных силах и прекрасном будущем нашей страны. Пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в домах!