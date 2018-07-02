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Беларусь отмечает День независимости
03.07.2018 11:03 — Разное | Ежедневник
Беларусь отмечает главный государственный праздник День независимости, который приурочен к дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
День независимости Беларуси был привязан к 3 июля после памятного референдума 1996 года, когда большинство жителей страны высказали свое мнение, что отчет независимости страны следует вести с даты освобождения от фашистов. Поэтому традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин. По этой же причине главным праздничным мероприятием Дня независимости является военный парад, который по размаху зачительно превосходит парад Дня победы.
Только в Минске 3 июля пройдет более 100 праздничных мероприятий, которые завершатся салютом в нескольких точках столицы.
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Беларусь отмечает главный государственный праздник День независимости, который приурочен к дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
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