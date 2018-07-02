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Путин поздравляет Лукашенко с Днем независимости Беларуси

03.07.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко высказался за дальнейшее продвижение двусторонних интеграционных процессов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, В.Путин поздравил А.Лукашенко с национальным праздником - Днем независимости.

"В.Путин выразил президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов", - говорится в сообщении.

Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.

В.Путин также напомнил об исторических корнях дружбы российского и белорусского народов.

"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - подчеркнул глава Российского государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко высказался за дальнейшее продвижение двусторонних...
 
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