|
Путин поздравляет Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко высказался за дальнейшее продвижение двусторонних интеграционных процессов.
Как сообщает пресс-служба Кремля, В.Путин поздравил А.Лукашенко с национальным праздником - Днем независимости.
"В.Путин выразил президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов", - говорится в сообщении.
Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.
В.Путин также напомнил об исторических корнях дружбы российского и белорусского народов.
"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - подчеркнул глава Российского государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко высказался за дальнейшее продвижение двусторонних...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)