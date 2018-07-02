Лукашенко: Беларусь готова отстоять свой суверенитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности страны отстаивать суверенитет и независимость республики.

"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наш суверенитет и независимость", - заявил А.Лукашенко, выступая во вторник на параде, приуроченном к Дню независимости Беларуси.

Глава государства отметил, что в современных реалиях "расслабляться нельзя". "Поэтому принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности. Весомый вклад в поддержание обороноспособности вносят Вооруженные силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, на должном уровне поддерживается боеспособность региональной группировки войск, реализуется последовательное усиление Организации договора о коллективной безопасности.

"К сожалению сегодня на планете по прежнему неспокойно. В военных конфликтах, терактах гибнут ни в чем ни повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс который был нарушен в конце прошлого столетия", - констатировал глава государства.

А.Лукашенко напомнил, что в этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. "Эта инициатива заслужила высокую оценку", - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил миролюбивую внешнюю политику республики. "Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами: укрепляем Союзное государства с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китаем, на принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада", - сказал он.

В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости – главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы Беларуси, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.