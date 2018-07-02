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Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

03.07.2018 11:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Герой нашего следующего сюжета – Бронислав Карпенко. На фронт он ушел, когда ему было всего 15 лет. О боевом пути от Беларуси до Германии и о подвигах, которые не забываются в видеоматериале СТВ.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Говорят, солдаты не плачут. Брехня все. Кто не был там, не знает. Плачут, только старались слезы спрятать.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Окончив семь классов средней школы, будучи совсем еще юным Бронислав Карпенко знал – он хочет стать учителем. Однако все планы рухнули в один момент. Около двенадцати утра по рупору сообщили – Германия напала на Советский Союз. И пошел отсчет четырем годам нечеловеческих страданий.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда объявили, было выступление Молотова. Как услышали. Знаешь, сразу ветром сдуло и торгующих и покупателей. Все побежали по домам. Было непонимание полное.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Ему было всего 15, когда в его руках впервые оказалось оружие. Взяв отцовский карабин, он ушел в белорусское подполье. Бронислав Викторович признается, что дорогу от родной Беларуси до севера Германии помнит в мельчайших деталях. Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Бронислав Карпенко:
Рядом со мной в окопе лежала девочка наша санинструктор. И потом услышали голос солдат: «Ой, мамочка, помоги». Поняли, ранен человек. Таня мне говорит: «Бежим, поможем человеку». Только начали бежать – выстрел. Смотрю Танечка лежит.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Бронислав Карпенко был представлен к ордену Славы III степени за выполнение важнейшей боевой задачи – он уничтожил вражеского пулеметчика, который не давал пехоте овладеть позицией. А медалью за боевые заслуги его наградили там, в засаде, прямо во время службы.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Наталия Шеметова, СТВ:
Это советский пулемет-автомат. Сокращенно ППШ, разработанный в 1940 году. Со снаряженным барабаном весит более 5 килограммов. Это было основным оружием для солдата.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Этот автомат торжественно вручил министр обороны Беларуси, когда ветерану исполнилось 90 лет.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

В мирное время Бронислав Викторович окончил Львовское военно-политическое училище, многие годы отдал армии. Однако свою детскую мечту он все-таки реализовал. Будучи военным, он пошел в педагогический институт и получил диплом учителя обществоведения и истории.

 
 
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета –...
 
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