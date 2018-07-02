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Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко
Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герой нашего следующего сюжета – Бронислав Карпенко. На фронт он ушел, когда ему было всего 15 лет. О боевом пути от Беларуси до Германии и о подвигах, которые не забываются в видеоматериале СТВ.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Окончив семь классов средней школы, будучи совсем еще юным Бронислав Карпенко знал – он хочет стать учителем. Однако все планы рухнули в один момент. Около двенадцати утра по рупору сообщили – Германия напала на Советский Союз. И пошел отсчет четырем годам нечеловеческих страданий.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Ему было всего 15, когда в его руках впервые оказалось оружие. Взяв отцовский карабин, он ушел в белорусское подполье. Бронислав Викторович признается, что дорогу от родной Беларуси до севера Германии помнит в мельчайших деталях. Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами.
Бронислав Карпенко:
Бронислав Карпенко был представлен к ордену Славы III степени за выполнение важнейшей боевой задачи – он уничтожил вражеского пулеметчика, который не давал пехоте овладеть позицией. А медалью за боевые заслуги его наградили там, в засаде, прямо во время службы.
Наталия Шеметова, СТВ:
Этот автомат торжественно вручил министр обороны Беларуси, когда ветерану исполнилось 90 лет.
В мирное время Бронислав Викторович окончил Львовское военно-политическое училище, многие годы отдал армии. Однако свою детскую мечту он все-таки реализовал. Будучи военным, он пошел в педагогический институт и получил диплом учителя обществоведения и истории.
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Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко
Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой нашего следующего сюжета –...
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