ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все краски праздника: белорусские регионы с размахом отметят День Независимости

03.07.2018 10:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концертами и народными гуляньями День Независимости сегодня отметят во всех уголках страны. 

Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле

Гулянья под живой аккомпанемент и прогулка на воздушном шаре: как отметят День Независимости в Гродно?

Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости

Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?​​​​​​​​​​​​​​

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин поздравляет Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика