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Все краски праздника: белорусские регионы с размахом отметят День Независимости
Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости
Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?
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Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в...
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