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Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?
Новости Беларуси. Мы этой памяти верны. Минская область одной из первых начнет праздновать День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Чернявская, СТВ:
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Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?
Новости Беларуси. Мы этой памяти верны. Минская область одной из первых начнет праздновать День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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