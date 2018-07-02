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Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?

03.07.2018 10:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мы этой памяти верны. Минская область одной из первых начнет праздновать День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?

Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?

Алена Чернявская, СТВ:
Уже в 8 утра делегация возложит цветы на мемориальном комплексе «Курган Славы». Эстафету примут все районы, где пройдут свои митинги и шествия. Кроме того, в Стародорожском районе состоится парад военной техники. А Жители Крупок и Слуцка отправятся в велотур по местам боевой славы. Жодино порадует фестивалем уличных театров и кулинарно-кондитерским фэстом. И, конечно же, весь центральный регион присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе». За ту Беларусь, у которой есть что защищать.

 
 
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Новости Беларуси. Мы этой памяти верны. Минская область одной из первых начнет праздновать День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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