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Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

03.07.2018 10:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Витебск 3 июля превратиться в город на семи ветрах. Причем независимо ни от каких факторов, в том числе и от погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

Фэст уличного искусства под названием «На семи ветрах» станет своеобразной репетицией молодежного форума, который пройдет уже в четвертый раз в рамках «Славянского базара». Театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу, эстрадные исполнители и рок-музыкаты, загадочные мемы и обворожительные куклы на ходулях.

Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

Анастасия Бут, СТВ:
Кстати, еще один любопытный факт, о ветре. Витебские десантники после парада на площади Победы обещают научить всех желающих правильно складывать парашют.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск 3 июля превратиться в город на семи ветрах. Причем независимо ни от каких факторов, в том числе и от погоды, сообщили в программе Новости «24...
 
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