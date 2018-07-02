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Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости
Новости Беларуси. Жители Могилева уже несколько дней заряжаются отличным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В областном центре настоящая атмосфера настоящего праздника. День города плавно переходит в День Независимости Беларуси.
Начнется все здесь – на Буйничском поле. Это святое для могилевчан место. Летом 1941-го бойцы Красной армии и ополченцы долгие 23 дня не пускали врага в город, развеяв миф о непобедимости вермахта. В День Независимости здесь пройдёт митинг.
В главный государственный праздник страны в Могилеве задействуют все основные площадки. На пешеходной Ленинской можно прочувствовать весь национальный колорит. Каждый желающий сможет поиграть в народные игры. Например, млын и лянок.
Юрий Прокопенко, СТВ:
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Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости
Новости Беларуси. Жители Могилева уже несколько дней заряжаются отличным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре...
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