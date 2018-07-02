Валерий Сюткин: «Меня по левому флангу не обойдёшь!»

Владимир Полупанов, «АиФ»: - Следишь ли ты за Чемпионатом мира по футболу, который проходит в том числе и в Москве?

Валерий Сюткин: - Конечно, смотрю. По телевизору. На стадионы, правда, не попадаю.

- А почему?

- Потому что всё время нахожусь в разъездах. Безусловно, смотрел матч-открытие Россия - Саудовская Аравия. Думаю, не только для меня, а для всех игра нашей сборной вызвала большое и приятное удивление. На победу, конечно, надеялись, но 5:0 над саудовцами никто не ожидал. В тот день игра нашей сборной доставила истинное удовольствие! Со следующими соперниками (сборными Египта и Уругвая) нам играть сложнее.

Очень драматичный матч получился у немцев с мексиканцами, в котором команда Иохима Лёва проиграла 0:1. Это уже такой большой футбол мирового уровня! Чем ближе мы будем подбираться к стадии плей-офф (1/8, 1/4, полуфинал и финал), тем эти футбольные спектакли будут ярче.

- Как тебе вообще весь этот ажиотаж в столице - почувст­вовал футбольный праздник?

- Этот карнавал невозможно не заметить. Я живу в центре, вижу, что город переполнен иностранными болельщиками в ярких нарядах, которые поют, бьют в барабаны, очень эмоционально ведут себя в Москве. Вижу поклонников футбола в аэропортах. Я вылетаю из столицы - а болельщики массово прибывают. Везде жизнь бьёт ключом, не только в Москве, но и в Саранске, Нижнем Новгороде, Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону. У нас всё организовано едва ли не лучше всех прежних чемпионатов. И сочинская Олимпиада была сделана великолепно, и здесь все болельщики отмечают удобство движения по столице и передвижения между городами.

Кстати, на днях мы улетали в Екатеринбург, и авиабилеты невозможно было достать. Выцарапывали с трудом. Коллектив у нас небольшой, но пришлось лететь двумя рейсами, одним не получилось. Мощное перемещение идёт по стране.



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- Как коренной житель Москвы ты замечаешь в столице позитивные изменения?

- Мы, конечно, все вместе ворчим по поводу того, что в центре города стало меньше пространст­ва для движения автомобилей, которые на глазах сдают свои позиции велосипедам, самокатам. Вначале у многих был скепсис. Мне тоже казалось, что велосипеды у нас не приживутся, ведь у нас сезон всего 5-6 месяцев в году, а потом снежок выпадает и долго лежит. Но велопрокат прижился. Мы, согласно статистике, уже вошли в десятку городов мира с развитым велопрокатом. Это очень радует.

Очень приятно стало гулять пешком по Москве. Всюду тротуары, чистота. Глаз радуют цветы и другие украшения, которые во времена моей юности вырвали бы с корнем. А сейчас, замечаю, молодёжь даже не дергаётся, пока горит красный свет для пешеходов на переходах. Стоят как вкопанные. И я ловлю себя на мысли, что только моя возрастная группа, если машин нет, делает шаг вперёд на красный свет. Если сам иду на красный, оборачиваюсь - и вижу, как дети на меня укоризненно смотрят: мол, куда вы, Валерий Миладович, красный свет же горит. И я понимаю, что они правы.

В обновлённых Лужниках я побывал ровно год назад, когда мы там сажали деревья в рамках проекта «Черешневый лес». Был и на главной арене, и даже по мячику ударил. И на стадионе «Спартак», где также проходит чемпионат, бывал не раз. Оба сооружения впечатляют! Как лицо Москвы я снялся в приветственном ролике в проекте «Город героя», который можно увидеть на сайте болельщиков. Приятно и почётно было поучаствовать.

А вообще, в «Лужниках» я был на одном из первых футбольных матчей вместе с папой в 1966 году, когда сборная СССР играла в товарищеском поединке со сборной ГДР (тогда была ничья 2:2). Такие у меня воспоминания сохранились.

В тех же «Лужниках» я играл в 1993 году в составе команды звёзд эстрады «Старко» против сборной команды артистов Италии. Мы выиграли тогда 3:1. Сергей Беликов забил все три гола. Я как защитник персонально опекал игравшего под 11-м номером Эроса Рамазотти, которого тогда мало кто знал. А во втором тайме меня заменили - и Эрос забил-таки нам один гол. Не так давно я ему об этом напомнил. Есть фотография, где я его за трусы держу. Я ему её показал и сказал: «Меня так просто по левому флангу не обойдёшь!» Вместе посмеялись.

- Ты продолжаешь выходить на футбольное поле?

- Крайне редко. Я уже больше не игрок, а «недвижимость» - и это, как известно, самое дорогое, что у нас есть (смеётся). Поэтому выхожу на поле редко, отдам пару пасов - и даю дорогу молодым. Мне всё-таки в этом году исполнилось 60. Почтенный возраст.

- С этим юбилеем и связаны твои активные перемещения по стране?



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- Да. Это и юбилейные концерты с моим Rock&Roll band, и с группой Light Jazz у меня продолжается история. На днях позд­равили с днём рождения Игоря Михайловича Бриля. Так что я занят своим любимым делом. Но, конечно, успеваю посмотреть футбол.

- Где в Москве тебя можно будет послушать в ближайшее время?

- 28 июня в «Главклуб Грин концерт». Я люблю эту площадку, потому что туда приходит много людей, которые видят меня в первый раз в жизни. Многие из них так молоды, что просто не знают, кто такой Валерий Сюткин. И мне это очень интересно. Я перед ними выступаю не как человек состоявшийся, а как будто выхожу на сцену в первый раз.

Там всегда плотно забитый танцевальный партер, поскольку стоимость демократичная (от 300 руб.). Плюс там есть и вип-зона для тех, кто хочет смотреть на всю эту вакханалию сверху. Скажем в футбольном формате: как с трибуны на поле. Мы работаем в этом клубе два раза в год и не нарушаем традицию уже 5 лет.

В марте был большой юбилейный концерт в «Крокусе», а это первый летний большой концерт.

- Услышим новые песни или только проверенные шлягеры?

- Весь золотой период в «Браво» и мой сольный. К юбилею мы сделали пару песен, которые я писал для кого-то, но сам не исполнял. Например, «Блюз Шанхай» мы написали с Сергеем Мировым для Евгения Маргулиса 30 лет назад. По статистике, «Блюз Шанхай» и «Я то, что надо» - самые часто исполняемые на русском языке блюзы. Весело будет, приходите.