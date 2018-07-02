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Жители столицы Туркменистана в 47-градусную жару остались без воды

03.07.2018 11:13 — Разное | Партизан  
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Жители нескольких микрорайонов, расположенных в центре Ашхабада, в течение последних нескольких дней остаются без воды.

По словам местных жителей подача воды в жилые дома микрорайонов Мир-1 и Мир-2 была прекращена в пятницу вечером 29 июня и не возобновилась даже 2 июля днем, передает местная редакция радио Свобода.

Температура воздуха в Ашхабаде составляет 47 градусов в тени.

По словам корреспондентов радио в Ашхабаде, в учреждениях, ответственных за водообеспечение данных микрорайонов, объяснили причину прекращения подачи воды технической неисправностью оборудования, сообщив об осуществлении соответствующих восстановительных работ.

Вместе с тем, как сообщают жители микрорайона Мир-2/1, 1 июля в полдень в некоторые дома подача воды в ограниченном количестве была возобновлена, но спустя полчаса вновь прекращена. 

2 июля в данный микрорайон была привезена цистерна воды для населения, которая в течение часа закончилась.

Привезли десятитонный водовоз. К нему выстроилась очередь в 300-350 человек, стояли даже дети с 1-1.5 пластиковыми бутылками. Это была единственная машина в течение трех дней.

​Инфраструктурой современного Ашхабада не предусмотрены места с бесплатной питьевой водой для населения. Фонтаны и водопроводные краны, расположенные прежде в парках и вдоль улиц, были ликвидированы в рамках работ по обустройству города.


В этих условиях в настоящее время население Ашхабада вынуждено самостоятельно искать доступные источники воды.

В некоторых парках Ашхабада установлены пластиковые трубы для капельного полива растений. Некоторые жители из-за вызвыходности вскрывают их, полагая что в них есть достаточно воды. Те, у кого есть транспорт, едут туда, где есть вода и выпрашивают у жителей частных домов воду из кранов, либо едут к уличным фонтанам и набирают воду там.

В столице Туркменистана в разные годы были построены сотни фонтанов, строительство все еще продолжается. Фонтаны Ашхабада по количеству и водоизмещению вошли в книгу рекордов Гиннесса.

Вместе с тем, покупка питьевой воды, стоимость которой только в течение последнего года подорожала в три раза, многим жителям недоступна.


Ранее сообщалось, что власти Туркменистана запретили гражданам моложе 40 лет выезжать из страны. Причем из страны не выпускают не только тех, кто семьями пытается выехать на ПМЖ, но и тех, кто хотел бы уехать на время на заработки. 

Более того, органы безопасности давят на членов семей туркменских мигрантов с требованием их возвращения в Туркменистан - из-за масссового исхода граждан в этой стране уже просто некому работать и даже служить в армии.

 
 
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Жители нескольких микрорайонов, расположенных в центре Ашхабада, в течение последних нескольких дней остаются без воды.
 
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