Жители столицы Туркменистана в 47-градусную жару остались без воды

Свобода . По словам местных жителей подача воды в жилые дома микрорайонов Мир-1 и Мир-2 была прекращена в пятницу вечером 29 июня и не возобновилась даже 2 июля днем, передает местная редакция радио





Температура воздуха в Ашхабаде составляет 47 градусов в тени.





По словам корреспондентов радио в Ашхабаде, в учреждениях, ответственных за водообеспечение данных микрорайонов, объяснили причину прекращения подачи воды технической неисправностью оборудования, сообщив об осуществлении соответствующих восстановительных работ.





Вместе с тем, как сообщают жители микрорайона Мир-2/1, 1 июля в полдень в некоторые дома подача воды в ограниченном количестве была возобновлена, но спустя полчаса вновь прекращена.





2 июля в данный микрорайон была привезена цистерна воды для населения, которая в течение часа закончилась.





Привезли десятитонный водовоз. К нему выстроилась очередь в 300-350 человек, стояли даже дети с 1-1.5 пластиковыми бутылками. Это была единственная машина в течение трех дней.





​Инфраструктурой современного Ашхабада не предусмотрены места с бесплатной питьевой водой для населения. Фонтаны и водопроводные краны, расположенные прежде в парках и вдоль улиц, были ликвидированы в рамках работ по обустройству города.









В этих условиях в настоящее время население Ашхабада вынуждено самостоятельно искать доступные источники воды.





В некоторых парках Ашхабада установлены пластиковые трубы для капельного полива растений. Некоторые жители из-за вызвыходности вскрывают их, полагая что в них есть достаточно воды. Те, у кого есть транспорт, едут туда, где есть вода и выпрашивают у жителей частных домов воду из кранов, либо едут к уличным фонтанам и набирают воду там.





В столице Туркменистана в разные годы были построены сотни фонтанов, строительство все еще продолжается. Фонтаны Ашхабада по количеству и водоизмещению вошли в книгу рекордов Гиннесса.





Вместе с тем, покупка питьевой воды, стоимость которой только в течение последнего года подорожала в три раза, многим жителям недоступна.









власти Туркменистана запретили гражданам моложе 40 лет выезжать из страны . Причем из страны не выпускают не только тех, кто семьями пытается выехать на ПМЖ, но и тех, кто хотел бы уехать на время на заработки. Ранее сообщалось, что. Причем из страны не выпускают не только тех, кто семьями пытается выехать на ПМЖ, но и тех, кто хотел бы уехать на время на заработки.





Более того, органы безопасности давят на членов семей туркменских мигрантов с требованием их возвращения в Туркменистан - из-за масссового исхода граждан в этой стране уже просто некому работать и даже служить в армии.