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Шампуни “Витэкс” рекламирует британская модель Шерил Коул. Правда, она об этом не знает

03.07.2018 11:07 — Разное | Партизан  
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Компания “Витэкс” в рекламе нового шампуня использовала портрет британской модели Шерил Коул.
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Об этом Еврорадио сообщил внимательный покупатель.

Такая же фотография Коул размещена на рекламе шампуня L’Oréal.

После замечания “Витэкс” заменила фото Шерил Коул на стоковое. Оно многократно используется в рекламе косметики по всему миру. Представитель компании поблагодарила покупателя за внимательность, добавив, что “произошло недоразумение”.

Тем не менее, в рекламной газете “Мир Косметики” белорусские шампуни по-прежнему рекламируются фотографией Шерил Коул.


Шерил Коул известна как артистка, модель и бывшая супруга английского футболиста, экс-защитника “Арсенала”, “Челси”, “Ромы” Эшли Коула. 

В 2010 году, после того, как стало известна об изменах со стороны футболиста, звёздная пара распалась. Сегодня Шерил встречается с солистом бойз-бэнда One Direction Лиамом Пенном. У пары есть сын.

 
 
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Компания “Витэкс” в рекламе нового шампуня использовала портрет британской модели Шерил Коул.
 
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