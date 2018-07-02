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Шампуни “Витэкс” рекламирует британская модель Шерил Коул. Правда, она об этом не знает
Компания “Витэкс” в рекламе нового шампуня использовала портрет британской модели Шерил Коул.
Об этом
Такая же фотография Коул размещена на рекламе шампуня L’Oréal.
После замечания “Витэкс” заменила фото Шерил Коул на стоковое. Оно многократно используется в рекламе косметики по всему миру. Представитель компании поблагодарила покупателя за внимательность, добавив, что “произошло недоразумение”.
Тем не менее, в рекламной газете “Мир Косметики” белорусские шампуни по-прежнему рекламируются фотографией Шерил Коул.
Шерил Коул известна как артистка, модель и бывшая супруга английского футболиста, экс-защитника “Арсенала”, “Челси”, “Ромы” Эшли Коула.
В 2010 году, после того, как стало известна об изменах со стороны футболиста, звёздная пара распалась. Сегодня Шерил встречается с солистом бойз-бэнда One Direction Лиамом Пенном. У пары есть сын.
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Компания “Витэкс” в рекламе нового шампуня использовала портрет британской модели Шерил Коул.
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