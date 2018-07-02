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Милиция блокировала в квартире активистов ОГП в Гродно

03.07.2018 10:58 — Разное | Партизан  
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В Гродно председатель городской организации Объединенной гражданской партии Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры – под их окнами дежурит милицейский микроавтобус. Члены ОГП считают, что их собираются задержать.

Как рассказал belsat.eu Лаврентьев, на улице к активистам подошли милиционеры и объяснили, что машина Соляника якобы была замечена в ДТП. Однако члены ОГП сбежали от милиции и закрылись в квартире. Сейчас под их подъездом дежурит милицейский микроавтобус.

Лаврентьев считает, что милиция заинтересовалась активистами, потому что сегодня они собирались провести в городе перформанс – выйти на улицы в тюремных робах и с плакатом «Беларусь – страна для жизни».



 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно председатель городской организации Объединенной гражданской партии Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры – под их...
 
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