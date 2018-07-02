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Милиция блокировала в квартире активистов ОГП в Гродно
В Гродно председатель городской организации Объединенной гражданской партии Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры – под их окнами дежурит милицейский микроавтобус. Члены ОГП считают, что их собираются задержать.
Как рассказал
Лаврентьев считает, что милиция заинтересовалась активистами, потому что сегодня они собирались провести в городе перформанс – выйти на улицы в тюремных робах и с плакатом «Беларусь – страна для жизни».
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В Гродно председатель городской организации Объединенной гражданской партии Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры – под их...
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