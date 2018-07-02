3 июля в Минске: военный парад и акция Статкевича

В параде 3 июля принимают участие около 4000 военнослужащих и более 260 единиц техники. Особенность этого года – участие женщин, кадетов и китайских военных, а также демонстрация высокотехнологичного роботизированного комплекса.









Акция «освобождения и солидарности», инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться у выхода из метро «Парк Челюскинцев». Позже участники собираются возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.









Белсат будет вести стрим - начало в 13:00. Тематика акции – поддержка политзаключенных (в том числе фигурантов дела профсоюзов) и протест против ресторана в Куропатах. Телеканалбудет вести стрим - начало в 13:00.







