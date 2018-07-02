ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 июля в Минске: военный парад и акция Статкевича

03.07.2018 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сейчас в Минске проходит военный парад в честь официального "дня независимости", а днем пройдет акция протеста оппозиционного политика Николая Статкевича.

В параде 3 июля принимают участие около 4000 военнослужащих и более 260 единиц техники. Особенность этого года – участие женщин, кадетов и китайских военных, а также демонстрация высокотехнологичного роботизированного комплекса. 


Акция «освобождения и солидарности», инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться у выхода из метро «Парк Челюскинцев». Позже участники собираются возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев. 


Тематика акции – поддержка политзаключенных (в том числе фигурантов дела профсоюзов) и протест против ресторана в Куропатах. Телеканал Белсат будет вести стрим - начало в 13:00.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в Минске проходит военный парад в честь официального "дня независимости", а днем пройдет акция протеста оппозиционного политика Николая Статкевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь готова отстоять свой суверенитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика