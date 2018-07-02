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3 июля в Минске: военный парад и акция Статкевича
Сейчас в Минске проходит военный парад в честь официального "дня независимости", а днем пройдет акция протеста оппозиционного политика Николая Статкевича.
В параде 3 июля принимают участие около 4000 военнослужащих и более 260 единиц техники. Особенность этого года – участие женщин, кадетов и китайских военных, а также демонстрация высокотехнологичного роботизированного комплекса.
Акция «освобождения и солидарности», инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться у выхода из метро «Парк Челюскинцев». Позже участники собираются возложить цветы к памятнику советским солдатам по ул. Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.
Тематика акции – поддержка политзаключенных (в том числе фигурантов дела профсоюзов) и протест против ресторана в Куропатах. Телеканал
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Сейчас в Минске проходит военный парад в честь официального "дня независимости", а днем пройдет акция протеста оппозиционного политика Николая Статкевича.
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