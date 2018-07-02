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Лукашенко подтвердил готовность Беларуси отстоять суверенитет и независимость

03.07.2018 10:38 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подтверждает готовность государства отстоять суверенитет и независимость. Об этом он заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя! Поэтому мы принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности", - заявил белорусский лидер. 

По его словам, весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные Силы, они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами XXI века. На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности. 

"Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость", - подчеркнул глава государства.
 
 
Ссылка на источник 24
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Александр Лукашенко подтверждает готовность государства отстоять суверенитет и независимость. Об этом он заявил, выступая на параде в ознаменование Дня...
 
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