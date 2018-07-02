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Беларусь - на грани нищеты. Всего три цифры в доказательство
Белорусы так часто слышат мантру о зарплатах "по пятьсот", что многие вот-вот готовы в нее поверить. Не спешите. Иначе вас ждет жестокое разочарование.
Чиновники утверждают, что зарплата в стране «стремится» к 500 долларам в месяц.
Как сообщает аналитический ресурс «
Вторая цифра поражает еще больше: около 48% населения располагает суммой менее 400 рублей в месяц. Таким образом, де-факто почти половина жителей страны не получает на руки сумму, эквивалентную 200 долларам. Стоит ли удивляться, что разговоры на тему «по пятьсот» вызывает у многих белорусов справедливое возмущение.
Третья цифра пришла от статистического комитета соседней Польши, в которой решили посчитать уровень черты бедности в этой стране. Так вот эта отметка оказалась на уровне 887 злотых, что эквивалентно 205 евро или, внимание, 475 белорусским рублям!
Выходит, что по меркам соседней страны, которая несколько десятков лет назад находилась в такой же экономической разрухе, как и Беларусь, половину населения нашего государства можно смело записывать в разряд бедняков.
Особую иронию такому сравнению придает следующий факт: все это время одна страна шла по пути развития открытой рыночной экономики, а вторая – стремилась к созданию «социального государства для народа».
Как говорится, кто на что учился.
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Белорусы так часто слышат мантру о зарплатах "по пятьсот", что многие вот-вот готовы в нее поверить. Не спешите. Иначе вас ждет жестокое разочарование.
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