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Беларусь - на грани нищеты. Всего три цифры в доказательство

03.07.2018 10:34 — Разное | Партизан  
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Белорусы так часто слышат мантру о зарплатах "по пятьсот", что многие вот-вот готовы в нее поверить. Не спешите. Иначе вас ждет жестокое разочарование.

Беларусь - на грани нищеты. Всего три цифры в доказательство
Чиновники утверждают, что зарплата в стране «стремится» к 500 долларам в месяц. Салідарнасць приводит всего три простые цифры из официальных статистических отчетов, которые опускают с небес на землю. Осторожно, может быть жесткое приземление!

Как сообщает аналитический ресурс «Кошт урада», согласно свежим статистическим данным, в Беларуси 21,8% населения живет менее чем на 300 рублей в месяц. То есть, фактически пятая часть жителей страны имеет располагаемые денежные доходы, которых едва может хватать на самое необходимое – оплату услуг ЖКХ, продукты и медикаменты.

Вторая цифра поражает еще больше: около 48% населения располагает суммой менее 400 рублей в месяц. Таким образом, де-факто почти половина жителей страны не получает на руки сумму, эквивалентную 200 долларам. Стоит ли удивляться, что разговоры на тему «по пятьсот» вызывает у многих белорусов справедливое возмущение.

Третья цифра пришла от статистического комитета соседней Польши, в которой решили посчитать уровень черты бедности в этой стране. Так вот эта отметка оказалась на уровне 887 злотых, что эквивалентно 205 евро или, внимание, 475 белорусским рублям!


Выходит, что по меркам соседней страны, которая несколько десятков лет назад находилась в такой же экономической разрухе, как и Беларусь, половину населения нашего государства можно смело записывать в разряд бедняков.

Особую иронию такому сравнению придает следующий факт: все это время одна страна шла по пути развития открытой рыночной экономики, а вторая – стремилась к созданию «социального государства для народа».

Как говорится, кто на что учился.

 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусы так часто слышат мантру о зарплатах "по пятьсот", что многие вот-вот готовы в нее поверить. Не спешите. Иначе вас ждет жестокое разочарование.
 
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