|
Генштаб Украины назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории и славы». Беларусь проглотила молча
Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и «воровством чужой истории и славы». Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
При этом он подчеркнул, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые действия России никак не влияют.
Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.
2 июля Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».
Еще три части получили названия городов Беларуси: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия — Витебска, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк — Кобрина и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк — Слонима. Беларусь этот факт проглотила молча. Хотя произошедшее модно считать многозначительным подарком ко Дню независимости, который отмечается в нашей стране 3 июля.
Согласно официальной версии, названия украинских и белорусских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генштаб Украины назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории и славы». Беларусь проглотила молча
Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)