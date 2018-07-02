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Генштаб Украины назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории и славы». Беларусь проглотила молча

03.07.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и «воровством чужой истории и славы». Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

Генштаб Украины назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории и славы». Беларусь проглотила молча
При этом он подчеркнул, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые действия России никак не влияют.

Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины. 

2 июля Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Еще три части получили названия городов Беларуси: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия — Витебска, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк — Кобрина и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк — Слонима. Беларусь этот факт проглотила молча. Хотя произошедшее модно считать многозначительным подарком ко Дню независимости, который отмечается в нашей стране 3 июля.

Согласно официальной версии, названия украинских и белорусских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Указ Владимира Путина о присвоении российским воинским частям названий украинских городов является «озвучиванием претензий на земли других народов» и...
 
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