Генштаб Украины назвал указ Путина о воинских частях «воровством чужой истории и славы». Беларусь проглотила молча

При этом он подчеркнул, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые действия России никак не влияют.





Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Украине. Он также указывает на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.





2 июля Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».





Еще три части получили названия городов Беларуси: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия — Витебска , 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк — Кобрина и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк — Слонима. Беларусь этот факт проглотила молча. Хотя произошедшее модно считать многозначительным подарком ко Дню независимости, который отмечается в нашей стране 3 июля.





Согласно официальной версии, названия украинских и белорусских городов были включены в почетные наименования частей в память об их участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны.