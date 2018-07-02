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В Таджикистане предлагают брать с иностранцев калым в $50 тыс. за брак с таджичкой

03.07.2018 10:06 — Разное | Партизан  
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Таджикская поэтесса Адибаи Азиз предложила принять закон, обязывающий иностранцев платить калым (50 тысяч долларов) за разрешение на брак с гражданкой республики. Эту идею поэтесса опубликовала на своей странице в Facebook.

Это предложение вызвало горячие споры среди пользователей. Многие говорят, что будут нарушены права женщин, которых превратят в товар. Однако Адибаи Азиз уверена, что махр повысит ценность и репутацию таджикских женщин и девушек.

Сама поэтесса также уверена, что калым только повысит ценность и репутацию прекрасного пола за рубежом и не позволит иностранным супругам попирать права и достоинство таджичек в случае ухудшения отношений.

При этом поэтесса считает, что половина денег, уплаченных иностранцами за брак должна зачисляться на счет невесты, а вторая делиться на пять равных частей по 10% и отправляться родителям девушки, в бюджет государства, а также сиротам, инвалидам и престарелым.

Кстати, в 2011 году законодательство республики для вступления в брак с таджикской девушкой обязало иностранцев прожить на территории страны не менее 12 месяцев перед свадьбой, затем заключить брачный договор и принять обязательства по обеспечению будущей жены и детей жильем.

 
 
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Таджикская поэтесса Адибаи Азиз предложила принять закон, обязывающий иностранцев платить калым (50 тысяч долларов) за разрешение на брак с гражданкой республики....
 
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