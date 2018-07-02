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Иранский дипломат задержан по подозрению в подготовке взрыва в Париже
В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии - два бельгийских гражданина иранского происхождения. Их подозревают в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана, сообщает Би-би-си.
У арестованных в Антверпене 38-летнего Аниса С. и 33-летней Насимы Н. изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор. Им предъявлено обвинение в подготовке преднамеренного убийства и террористического акта.
Как сообщил федеральный прокурор Бельгии, расследование начато на основе информации бельгийских спецслужб.
Задержанный в Германии иранский дипломат работает в иранском посольстве в Вене. Бельгийские власти не сообщили каких-либо подробностей о нем, кроме того, что дипломат, как подозревается, был в контакте с другими арестованными.
Посольство Ирана в Австрии отказалось от каких-либо комментариев. Еще трое подозреваемых в заговоре арестованы во Франции, среди них по меньшей мере один иранец.
Французские власти сообщили, что ведется расследование их возможных связей с арестованными в Бельгии. Один из них, Мерхад А., подозревается в преступном сообщничестве с арестованными в Бельгии.
Конференция иранского Национального совета сопротивления открылась в парижском пригороде Вильпен и привлекла тысячи участников. На ней присутствовали несколько европейских и арабских министров, а также советник Дональда Трампа Руди Джулиани.
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В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии - два бельгийских гражданина иранского происхождения. Их подозревают в подготовке нападения на участников...
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